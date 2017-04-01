بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ووست بروميتش ألبيون اليوم السبت 1-4-2017 في الدوري الإنجليزي

بث مبارة مبارة مانشسنر يونايتد ووست بروميتش ألبيون اليوم السبت

يسعى مانشستر يونايتد لتحقيق الفوز وذلك عندما يستقبل على ملعبه ضيفه وست بروميتش ألبيون اليوم السبت 1-4-2017.

ويحتضن ملعب “الأولد ترافورد” مواجهة مانشستر يونايتد ووست بروميتش ألبيون في إطار مباريات الجولة الثلاثين من مسابقة الدوري الإنجليزي “البريميرليج”.

مشاهدة مباراة مانشسنر يونايتد ووست بروميتش ألبيون

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مانشستر يونايتد ووست بروميتش ألبيون في تمام الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة – الخامسة مساءً بتوقيت السعودية.

ويدخل الشياطين الحمر هذا اللقاء محتلين المركز الخامس برصيد 52 نقطة ، فيما يدخل وست بروميتش ألبيون اللقاء في المركز الثامن برصيد 43 نقطة.

بث مباشر مانشسنر يونايتد ووست بروميتش ألبيون

ويدرك رجال المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو أن مواجهة اليوم لن تكون صعبة لأنهم سيواجهون فريق قوي ظهر بمستوى مميز للغاية هذا الموسم.

ويأمل أصحاب الأرض في حصد الثلاث نقاط الهامة في مباراة اليوم لمواصلة الضغط على ليفربول صاحب المركز الرابع.

يوتيوب يالا شوت مباراة مانشسنر يونايتد ووست بروميتش ألبيون اليوم 1-4-2017

ويعلم لاعبو مانشستر يونايتد أن أي نتيجة غير الفوز ستبعدهم عن المنافسة على المربع الذهبي في ظل منافسة شرسة.

أما فريق وست بروميتش ألبيون فيسعى لتحقيق نتيجة إيجابية خارج أرضه والعودة ولو بنقطة للتقدم خطوة على سلم الترتيب.

القنوات الناقلة لمباراة مانشسنر يونايتد ووست بروميتش ألبيون

تنقل مباراة مانشسنر يونايتد ووست بروميتش ألبيون على قناة بين سبورتس في تمام الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة – الخامسة مساءً بتوقيت السعودية.

