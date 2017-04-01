ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة تشيلسي وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس يهزم تشيلسي في عقر داره بثنائية

فجر كريستال بالاس مفاجاة من العيار الثقيل وذلك بعدما نجح في الفوز على تشيلسي بملعبه بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب “ستفامفورد بريدج” ضمن مباريات الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي “البريميرليج”.

تقدم تشيلسي أولا عن طريق سيسك فابريجاس في الدقيقة 5 ، وأدرك ويلفريد زاها التعادل لكريستال بالاس في الدقيقة 9 ، وأضاف كريستيان بينتكي الهدف الثاني لكريستال بالاس في الدقيقة 11 بطريقة رائعة.

وفي الشوط الثاني حاول لاعبو تشيلسي إحراز هدف التعادل لكن محاولاتهم لم يكتب لها النجاح لتنتهي المباراة بفوز كريستال بالاس بهدفين مقابل هدف.

وبهذه النتيجة توقف رصيد تشيلسي عند 69 نقطة في المركز الأول ، بينما رفع كريستال بالاس رصيده إلى 31 نقطة في المركز السادس عشر.