بث مباشر مشاهدة مباراة تشيلسي وكريستال بالاس اليوم السبت 1-4-2017 في الدوري الأنجليزي

بث مباشر مباراة تشيلسي وكريستال بالاس اليوم السبت

يتطلع تشيلسي للاقتراب خطوة أكثر من تحقيق لقب البريميرليج وذلك عندم يستقبل على ملعبه ضيفه كريستال بالاس اليوم السبت 1-4-2017.

ويحتضن ملعب “ستامفورد بريدج” مواجهة تشيلسي وكريستال بالاس في إطار مباريات الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “البريميرليج”.

مشاهدة مباراة تشيلسي وكريستال بالاس

ومن المقرر أن تنقل مباراة تشيلسي وكريستال بالاس في تمام الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة – الخامسة مساءً بتوقيت السعودية.

يدخل تشيلسي هذا اللقاء مغردا وحيدا على صدارة الترتيب برصيد 69 نقطة ، بينما بخوض كريستال بالاس هذه المباراة محتلا المركز السادس عشر برصيد 28 نقطة.

تشيلسي وكريستال بالاس بث مباشر

ويسعى البلوز لتحقيق الفوز في هذه المباراة ومواصلة تصدره للمسابقة في ظل النتائج الرائعة التي يقدمها الفريق هذا الموسم ، واحتلاله الصدارة ، واقترابه من التتويج باللقب.

ويأمل الإيطالي أنطونيو كونتي قيادة فريقه لتحقيق الفوز في هذه المباراة واستغلال عاملي الأرض والجمهور لحصد الثلاث نقاك الهامة.

يوتيوب يالا شوت مباراة تشيلسي وكريستال بالاس اليوم 1-4-2017

ويعول كونتي على خط هجومي ناري بقيادة الثلاثي بيدرو رودريجيز وإيدين هازارد ودييجو كوستا.

أما كريستال بالاس فيسعى مدربه سام ألارديس للخروج بأقل الخسائر من هذه المبارااة في ظل إقامتها خارج ملعبهم وأمام فريق قوي متصدر الترتيب.

ويعول كريستال بالاس في مباراة اليوم على مهاجمه البلجيكي بينتكي لهز شباك الحارس تيبو كورتوا.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وكريستال بالاس

تنقل قناة بين سبورتس مباراة تشيلسي وكريستال بالاس في تمام الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة – الخامسة مساءً بتوقيت السعودية.

