ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة ليستر سيتي وستوك سيتي في الدوري الإنجليزي

رمضان صبحي يشارك في خسارة ستوك سيتي أمام ليستر

حقق ليستر سيتي فوزا هاما على ستوك سيتي بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت اليوم على ملعب “ووكزر ستاديوم” في إطار مباريات الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

وضع ويلفريد نديدي ليستر في المقدمة محرزا الهدف الأول في الدقيقة 25 ، وأضاف جيمي فاردي الهدف الثاني لليستر في الدقيقة 47 لتنتهي المباراة بفوز ليستر سيتي بهدفين دون مقابل.

وشهدت المباراة مشاركة المصري رمضان صبحي مع فريقه ستوك سيتي طوال الـ90 دقيقة وقدم مستوى جيد بالرغم من خسارة فريقه.

وبهذا الفوز رفع ليستر سيتي رصيده إلى 33 نقطة في المركز العاشر ، بينما توقف رصيد ستوك سيتي عند 36 نقطة في المركز التاسع.