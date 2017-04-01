بث مباشر مباراة ستوك سيتي وليستر سيتي اليوم السبت 1-4-2017 في الدوري الإنجليزي

بث مباشر مباراة ليستر سيتي وستوك سيتي اليوم السبت

يخوض ستوك سيتي اختبارا في غاية الصعوبة وذلك عندما يحل ضيفا على بطل البريميرليج الموسم الماضي ليستر سيتي اليوم السبت 1-4-2017.

ويحتضن ملعب “ووكرز ستاديوم” مواجهة ليستر سيتي وستوك سيتي في إطار مباريات الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “البريميرليج”.

مشاهدة مباراة ليستر سيتي وستوك سيتي

وسقام مباراة ليستر سيتي وستوك سيتي في تمام الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة – الخامسة مساءً بتوقيت السعودية.

ويدخل ستوك سيتي هذا اللقاء محتلا المركز التاسع برصيد 36 نقطة ، بينما يدخل ليستر سيتي هذه المباراة في المركز الخامس عشر برصيد 25 نقطة.

ليستر سيتي وستوك سيتي بث مباشر

ويسعى ستوك سيتي لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم وتعويض خسارة الجولة السابقة أمام المتصدر تشيلسي وذلك من أجل العودة لسكة الانتصارات سريعا.

ويسعى رجال المدرب الإنجليزي مارك هيوز للعودة لسكة الانتصارات للتقدم خطوة على سلم الترتيب ، بعدما توقف في الجولة الماضية عند 36.

يوتيوب يلا شوت مباراة ليستر سيتي وستوك سيتي اليوم 1-4-2017

ويعول هيوز على مجموعة من اللاعبين المميزين وفي مقدمتهم المصري رمضان صبحي ، والنمساوي أراناتوفيتش ، وبيترز,

أما ليستر سيتي فيتطلع لمواصلة نتائجة الرائعى في الفترة الأخيرة وتحديدا منذ إقالة الإيطالي كلاوديو رانييري للابتعاد أكثر عن مناطق الهبوط.

القنوات الناقلة لمباراة ليستر سيتي وستوك سيتي

تنقل مباراة ليستر سيتي وستوك سيتي على قناة بين سبورتس في تمام الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة – الخامسة مساءً بتوقيت السعودية.

