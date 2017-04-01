اخبار الاهلى

صدمة كبيرة في الأهلي قبل مواجهة الداخلية بساعات بطلها أحمد حمودي

كتب omar
- 1 أبريل، 2017 12:57 م
20,207
احمد حمودياحمد حمودي

حمودي مهدد بالغياب عن الأهلي أمام الداخلية

تلقى الجهاز الفني لفريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي خلال الدقائق القليلة الماضية صدمة كبيرة بقل ساعات من مباراة الفريق أمام الداخلية في الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي أمام نظيره الداخلية في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب السلام في المباراة المؤجلة من الجولة الـ21 من الدوري الممتاز.

وجاءت الصدمة بعدما اقترب أحمد حمودي لاعب وسط الفريق من الغياب عن المباراة بسبب الإصابة التي اشتكى منها خلال الساعات الماضية.

وتجددت شكوى اللاعب من العضلة الخلفية مرة أخرى خلال تواجده في معسكر الفريق الحالي استعدادًا لمباراة الداخلية اليوم.

ومن جانبه، حذر طبيب الأهلي، الجهاز الفني للفريق بقيادة حسام البدري، من إشراك حمودي في لقاء اليوم خوفا من تفاقم إصابته.

ويعاني الأهلي من غيابات متعددة أبرزها جونيور أجايي وعماد متعب ومروان محسن.

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