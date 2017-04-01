صدمة كبيرة في الأهلي قبل مواجهة الداخلية بساعات بطلها أحمد حمودي

حمودي مهدد بالغياب عن الأهلي أمام الداخلية

تلقى الجهاز الفني لفريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي خلال الدقائق القليلة الماضية صدمة كبيرة بقل ساعات من مباراة الفريق أمام الداخلية في الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي أمام نظيره الداخلية في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب السلام في المباراة المؤجلة من الجولة الـ21 من الدوري الممتاز.

وجاءت الصدمة بعدما اقترب أحمد حمودي لاعب وسط الفريق من الغياب عن المباراة بسبب الإصابة التي اشتكى منها خلال الساعات الماضية.

وتجددت شكوى اللاعب من العضلة الخلفية مرة أخرى خلال تواجده في معسكر الفريق الحالي استعدادًا لمباراة الداخلية اليوم.

ومن جانبه، حذر طبيب الأهلي، الجهاز الفني للفريق بقيادة حسام البدري، من إشراك حمودي في لقاء اليوم خوفا من تفاقم إصابته.

ويعاني الأهلي من غيابات متعددة أبرزها جونيور أجايي وعماد متعب ومروان محسن.