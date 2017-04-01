البدري يفكر في منح كوليبالي دور أمام الداخلية

هل يظهر كوليبالي اليوم أمام الداخلية؟

يفكر حسام البدري المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي منح اليوم السبت الفرصة للاعب الإيفواري سليماني كوليبالي للظهور في المباريات.

واستقر البدري على أن يكون للمهاجم الإيفواري دور في مباراة الفريق اليوم في حالة تحقيق نتيجة إيجابية مطمئنة منذ بداية المباراة.

ويسعى البدري للدفع باللاعب كبديل في المباراة للحصول على فرصة الاندماج مع الفريق والحكم على إمكانياته سواء كان لاعبًا جيدًا أو غير ذلك.

وكانت الفترة الأخيرة قد شهدت هجوم حاد على اللاعب واتهامات بأنه لا يصلح أن يكون لاعب في القلعة الحمراء قبل أن يشارك مع الأهلي في مباراته الودية أمام سكر الحوامدية ويظهر بشكل جيد.

وشهدت تدريبات الأهلي اليومين الماضيين تألق كبير للمهاجم الإيفواري

استطاع به الحصول على إشادة من الجهاز الفني الذي كان نتائجه ضم اللاعب لقائمة المباراة.

وساعد كوليبالي في الحصول على فرصته اليوم تعرض عماد متعب وجونيور أجايي ومروان محسن لإصابات مختلفة أبعدتهم عن المباراة مما فتح الطريق لتواجد الثنائي عمرو جمال وكوليبالي.

ويدخل الأهلي المباراة متصدرًا المسابقة برصيد 52 نقطة بفارق 4 نقاط عن المقاصة صاحب الوصافة.