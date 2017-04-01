تشيلسي يفكر في إعادة محمد صلاح

كونتي مهتم بمحمد صلاح

كشفت تقارير صحفية إنجليزية بأن نادي تشيلسي يفكر جيدا في إعادة المصري محمد صلاح لاعب روما والذي انتقل إلى الدوري الإيطالي منذ موسمين ونصف.

وتألق صلاح بشكل لاقت مع ذئاب العاصمة الإيطالية منذ الموسم الماضي وهو ماجعله محط اهتمام العديد من الأندية وفي مقدمتها تشيلسي.

ووفقا لوسائل إعلامية في إنجلترا فإن الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لتشيلسي مهتم باللاعب وأبدى رغبته في التعاقد معه مرة أخرى وأنه مقتنع تماما بقدراته.

وأشارت التقارير إلى أن تشيلسي عازم على التقدم بعرض مالي ضخم في الصيف المقبل للحصول على خدمات اللاعب الذي يحتل ثاني هدافي روما في الكالتشيو هذا الموسم خلف البوسني إيدين دزيكو.