التشكيل المتوقع للزمالك في آخر مباراة لمحمد حلمي أمام سموحة

الزمالك يستعد لمواجهة سموحة بباولو وستانلي

شهدت الأيام الماضية في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على ظهور ملامح التشكيل الذي ينوي الجهاز الفني لنادي الزمالك الاعتماد عليه خلال مباراة الفريق اليوم أمام سموحة.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره سموحة على ملعب برج العرب في الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الممتاز.

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك مباراته اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش.

خط الدفاع: أحمد أبو الفتوح وإسلام جمال وعلى جبر وأسامة إبراهيم.

خط الوسط: طارق حامد ومعروف يوسف وأيمن حفنى ومصطفى فتحي.

خط الهجوم ستانلى وحسام باولو.

يذكر أن مباراة الفريق اليوم أمام سموحة قد تكون الأخيرة بشكل كبير لمحمد حلمي المدير الفني للزمالك مع الفريق.