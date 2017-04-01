أخبار الزمالك اليوم.. هل ينوي الزمالك شراء ستانلي نهائيا؟ مرتضى منصور يجيب

مرتضى منصور: لن نفرط في ستانلي

أجاب المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على إمكانية شراء المهاجم النيجيري ستانلي أوهاوتشي والمعار للفريق الأبيض هذا الموسم من وادي دجلة.

وانتقل ستانلي من وادي دجلة إلى الزمالك هذا الموسم على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع أحقية البيع.

وقال منصور في تصريحات تلفزيونية عير فضائية “دريم” :”الزمالك لا ينوي التفريط في ستانلي ونسعى بكل قوة لبقاءه في الفريق الأول”.

وأضاف “تلقبنا عرض بقيمة 15 مليون دولار لاحتراف محمود كهربا في السعودية وطارق حامد في الدوري الإنجليزي وأعتقد أن المقابل المادي لهؤلاء اللاعبون يمنحنا الفرصة للحفاظ على ستانلي”.