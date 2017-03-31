اخبار الاهلى

اتجاه في الأهلي للتراجع عن التعاقد مع عمرو مرعي

كتب علي نيوي
- 31 مارس، 2017 11:32 م
20,206
عمرو مرعي

البدري يفكر في التراجع عن صفقة عمرو مرعي

يسود اتجاه داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للتراجع عن التعاقد مع عمرو مرعي مهاجم إنبي في الصيف المقبل.

وكان حسام البدري المدير الفني للأهلي أكد في أكثر من مرة رغبته في التعاقد مع مرعي والذي يعد واحدا من أهم المهاجمين في الدوري الممتاز.

وكشف مصدر مقرب من البدري أنه يفكر جديا في عدم التوقيع مع اللاعب ، بعدما علم بتوقيعه للزمالك حتى لا يدخل في صدام أخر مع القعلة البيضاء.

وأضاف المصدر بأن البدري يرغب في التوقيع مع مهاجم إفريقي قوي في ظل رغبته بالتخلي عن الإيفواري سليماني كوليبالي الموسم المقبل.

شارك برأيك !!