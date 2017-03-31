اتجاه في الأهلي للتراجع عن التعاقد مع عمرو مرعي

البدري يفكر في التراجع عن صفقة عمرو مرعي

يسود اتجاه داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للتراجع عن التعاقد مع عمرو مرعي مهاجم إنبي في الصيف المقبل.

وكان حسام البدري المدير الفني للأهلي أكد في أكثر من مرة رغبته في التعاقد مع مرعي والذي يعد واحدا من أهم المهاجمين في الدوري الممتاز.

وكشف مصدر مقرب من البدري أنه يفكر جديا في عدم التوقيع مع اللاعب ، بعدما علم بتوقيعه للزمالك حتى لا يدخل في صدام أخر مع القعلة البيضاء.

وأضاف المصدر بأن البدري يرغب في التوقيع مع مهاجم إفريقي قوي في ظل رغبته بالتخلي عن الإيفواري سليماني كوليبالي الموسم المقبل.