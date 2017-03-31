بالفيديو.. ميدو يشن هجوما عنيفا على لجنة الحكام

ميدو يفتح النار على لجنة الحكام

شن أحمد حسام “ميدو” المدير الفني لفريق وادي دجلة هجوما عنيفا على لجنة الحكام موجها أصابع الاتهام إلى حكم مباراة فريقه أمام النصر للتعدين تسبب في الخسارة.

وخسر وادي دجلة أمام النصر للتعدين بهدف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال ميدة في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية “أون سبورت” :”كيف يمكلن للجنة الحكام أن تسند مباراة هامة مثل هذه إلى حكم عائد من إدارة 5 مباريات في دوري الدرجة الثانية؟”.

وأضاف “الحكم احتسب الهدف الأول للنصر وهو ضربة حرة لصالحنا ، واحسب ركلة جزاء غير صحيحة بالمرة ولا علاقة لها بضربات الجزاء”.

