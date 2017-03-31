البدري يستقر على خطة مواجهة الداخلية

البدري يدفع بصبري رحيل ومؤمن زكريا في مواجهة الداخلية

استقر حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على الخطة التي سيواجه بها ضيفة الداخلية غدا بالرغم من غياب أكثر من لاعب أساسي في قائمة الفريق الأحمر.

ويخوض الأهلي مواجهة هامة مساء غد السبت أمام ضيفه الداخلية في إطار مباريات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

واستقر البدري على الدفع بصبري رحيل في مركز الظهير الأيسر كبديل للمستبعد علي معلول ، فيما يتوقع الدفع بمؤمن زكريا يجوار عمرو جمال في خط الهجوم.

كما يتوقع أن يمنح البدري الفرصة للمهاجم الإيفواري سليماني كوليبالي في الشوط الثاني من المباراة وأن تكون مباراة الغد فرصة قوية لإثبات اللاعب لنفسه.