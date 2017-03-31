مرتضى منصور يهدد بالانسحاب من الدوري مرة أخرى

مرتضى منصور: سننسحب من الدوري في حالة إدارة هذا الثلاثي لمباريات الزمالك

هدد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بالانسحاب من مسابقة الدوري الممتاز مرة أخرى في حال إسناد لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم إدارة المباريات إلى بعض الحكام الذين لهم سابقة مع الفريق الأبيض.

وكانت الجمعية العمومية للنادي الأبيض قد وفقت اليوم على التراجع عن الانسحاب من الدوري وصوتت على الاستمرار في المسابقة بعد الأزمة الأخيرة التي حدثت على خلفية تغاضي جهاد جريشة عن احتساب ركلة جزاء صحيحة للفريق الأبيض خلال مباراته أمام مصر المقاصة.

وقال منصور في تصريحات صحفية على هامش الجمعية العمومية بأنه سيسنحب من الدوري في حالة إسناد مباريات الفريق للثلاثي إبراهيم نور الدين ،ومحمود البنا ، وجهاد جريشة.