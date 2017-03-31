نادر شوقي يحسم الجدل حول مستقبل متعب مع الأهلي

شوقي: متعب لن يرحل عن الأهلي

حسم نادر شوقي وكيل أعمال عماد متعب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مستقبل اللاعب مع القلعة الحمراء في ظل الأزمة الأخيرة التي نشبت بينه وبين القلعة الحمراء بسبب تصريحاته الأخيرة.

وكان متعب قد أكد في تصريحات صحفية الأسبوع الماضي بأنه سيرحل عن الأهلي في حالة عدم مشاركته مع الفريق بشكل مستمر في الفترة المقبلة.

وقال شوقي في تصريحات عبر برنامج “كلام في الجون” :”الأزمة انتهت تماما بين اللاعب والنادي وعماد يحب الأهلي ولولا ذلك ما جدد تعاقده مع النادي موسما أخر”.

وأضاف “متعب لم يتهرب من مواجهة الداخلية ولكنه عانى من التهابات في العين خلال الساعات الماضية”.

كان حسام البدري المدير الفني للأهلي قد استبعد اللاعب من القائمة التي اختارها لمواجهة الداخلية غدا في إطار مباريات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.