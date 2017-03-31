أخبار الزمالك اليوم.. عمومية الزمالك توافق على استكمال الدوري

عمومية الزمالك توافق على استكمال الدوري

وافقت الجمعية العمومية لنادي الزمالك على استكمال مسابقة الدوري الممتاز وذلك بالرغم من التصويت السابق على الانسحاب على الرغم من التصويب السابق بالموافقة على الانسحاب.

وكان رئيس الزمالك قد أعلن الانسحاب من مسابقة الدوري الممتاز عقب الظلم الذي تعرض له الفريق الأول لكرة القدم في مباراة مصر المقاصة وعدم احتساب جهاد جريشة ركلة جزاء للفريق الأبيض.

وصوتت الجمعية العمومية للزمالك اليوم بالموافقة على استكمال الدوري ، لتتراجع عن قرارها السابق وترضخ لطلبات رئيس القلعة البيضاء.

الجدير بالذكر أن الزمالك سيواجه سموجة غدا في إطار مباريات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.