الأهلي يواجه منوف وديا الأحد المقبل

الأهلي يواجه منوف وديا بعد غد

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة حسام البدري خوض مواجهة ودية عصر الأحد المقبل أمام منوف أحد أندية الدرجة الثالثة وذلك لمنح الفرصحة للاعبين الذين لم يشاركوا في مباراة الداخلية.

ويواجه الأهلي الداخلية غدا في إطار مباريات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز ، وهي المباراة التي يطمح فيها المارد الأحمر لتحقيق الفوز ومواصلة التربع في صدارة الترتيب في ظل النتائج المميزة التي يقدمها هذا الموسم.

ويأتي قرار البدري بخوض هذه المباراة من أجل منح فرصة الاحتكاك للاعبين الذين استبعدوا من مواجهة الداخلية بجانب البدلاء وذلك قبل السفر إلى أسوان لمواجهة الأفريقي الأسواني.