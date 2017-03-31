مرتضى منصور يفتح النار على ممدوح عباس

مرتضى منصور: ممدوح عباس مالوش مليم في الزمالك

فتح المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك النار على ممدوح عباس الرئيس السابق للقلعة البيضاء مشيرا إلى أنه أحد الأسباب التي جعلت النادي غارقا في الديون.

وانعقدت الجمعية العمومية لنادي الزمالك للتصويت على بعض القرارت ومنها الميزانية السنوية للنادي.

وقال منصور في تصريحات خلال الجميعة العمومية “عباس ليس له مليما لدى النادي والجميعة العمومية أيدت بأنه ليس له أي فلوس وسوف ندون هذا القرار بشكل رسمي”.

وأضاف “عباس رفع على النادي العديد من القضايا واتهمنا بإهدار المال العام والنيابة أكدت عدم صحة هذه البلاغاتا”.