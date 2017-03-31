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أخبار الأهلي اليوم.. البدري يحدد بديل علي معلول

كتب علي نيوي
- 31 مارس، 2017 8:14 م
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البدري يعنف معلول

البدري يطالب الأهلي بالتعاقد مع محمد حمدي

حدد حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بديل التونسي علي معلول الذي اقترب من الرحيل عن القلعة الحمراء في الصيف المقبل.

واقترب اللاعب التونسي من الرحيل عن النادي الأهلي في الصيف المقبل بسبب مشاكل عائلية بالإضافة إلى العروض التي تلقاها اللاعب من الترجي في الفترة السابقة.

وطالب البدري من لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي بضرورة إعادة محمد حمدي الذي يلعب حاليا في المصري البورسعيدي بعدما ظهر اللاعب بمستوى مميز للغاية منذ انتقاله إليه من القلعة الحمراء.

وكشف مصدر مقرب من البدري أن البدري مقتنع بقدرات اللاعب الذي انضم مؤخرا لمنتخب المحليين.

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