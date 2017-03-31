اشتباكات بين أولتراس أهلاوي والأمن في محيط النادي الأهلي

محيط النادي الأهلي يشهد اشتباكات بين الامن والأولترا

شهدت محيط النادي الأهلي بالجزيرة اشتباكات قوية بين أفراد من مجموعة أولتراس أهلاوي وقوات الأمن المتواجدة هناك بصورة دائمة.

ويتواجد أفراد أمن في محيط النادي الأهلي من أجل تأمينه بناء على طلب من محمود طاهر رئيس القلعة الحمراء.

وحدثت اشتباكات عدة بين افراد الأولتراس وقوات الأمن، مما أدى إلى اطلاق القنابل المسيلة للدموع من جانب أفراد وزارة الداخلية.

ورد أفراد الأولتراس بإلقاء الشماريخ و”الباراشوت” مما أدى إلى دخول واحد منهم إلى داخل النادي الأهلي وسقوطه في حمام السباحة.

وجاء سقوط “الباراشوت” في حمام السباحة ليقوم أعضاء النادي بإخلاءه خوفاً من الإصابة، قبل أن يدخل جميع الأعضاء إلى الصالة المغطاة بالنادي.

الجدير بالذكر أن الأهلي سيلتقي غداً السبت مع فريق الداخلية على ملعب السلام في اللقاء المؤجل من الجولة 21 للدوري المصري الممتاز.