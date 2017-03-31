لاعب برشلونة: صلاح بين أفضل 3 لاعبين في إيطاليا

كريستيان تيو يختار صلاح بين أفضل لاعبي إيطاليا

اختار كريستيان تيو جناح نادي برشلونة الأسباني والمعار إلى فريق فيورنتينا، المصري محمد صلاح بين أفضل ثلاثة لاعبين متواجدين حالياً في الدوري الإيطالي.

وتحدث تيو في تصريحات عبر موقع فوتبول إيطاليا محمد صلاح إلى جانب الثنائي باولو ديبالا وفيديريكو بيرنارديسكي كأفضل ثلاثة لاعبين بالدوري الإيطالي.

وقال تيو: ” محمد صلاح لاعب روما، باولو ديبالا مهاجم يوفينتوس وفيديريكو بيرنارديسكي هم أفضل اللاعبين في الدوري الإيطالي خلال الفترة الحالية “.

ويلعب ديبالا في صفوف يوفنتوس وسط أنباء عن رغبة عدة فرق أوروبية في الحصول على خدماته، ومن بينهم نادي ريال مدريد الأسباني.

أما بيرنارديسكي فيلعب في صفوف كوروتوني على سبيل الإعارة من صفوف فيورنتينا، حيث عبر تيو عن رغبته في عودة اللاعب للفيولا من جديد من أجل التواجد معه في نفس الفريق.