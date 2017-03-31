الأهلي يخوض مباراة ودية بعد مواجهة الداخلية

البدري يستقر على مواجهة ودية للأهلي أمام منوف

قرر الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة حسام البدري خوض مباراة ودية يوم الأحد القادم أمام فريق منوف، وذلك بعد الانتهاء من مواجهة الداخلية.

وسيلتقي الأهلي مع الداخلية مساء غداً السبت على ملعب السلام في المباراة المؤجلة من الجولة 21 للدوري المصري الممتاز.

وينوي البدري الدفع بعدد من اللاعبين البدلاء والمستبعدين من مواجهة الداخلية في مواجهة منوف، وذلك من أجل إشراكهم في المباريات بصورة دائمة.

وكان البدري قد استبعاد كلاً من علي معلول، رامي ربيعة، عماد متعب، باسم علي وأحمد توفيق من قائمة الأهلي لملاقاة الداخلية لأسباب فنية.

ويتواجد في القائمة ثنائي هجومي مكون من عمرو جمال وسليماني كوليبالي، في ظل معاناة جونيور أجايي من الإصابة بشد في العضلة الخلفية.