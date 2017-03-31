البدري يستبعد معلول ويضم 21 لاعباً لمواجهة الداخلية

البدري يعلن عن قائمة الأهلي لمواجهة الداخلية في الدوري المصري

أعلن حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي عن قائمة فريقه لمواجهة الداخلية التي تقام مساء غداً السبت في اللقاء المؤجل من الجولة 21 للدوري المصري.

وقرر البدري استبعاد التونسي علي معلول من القائمة، إلى جانب عماد متعب الذي غاب عن المران الجماعي مساء اليوم الجمعة بسبب ألام في العين.

ويتواجد في القائمة ثنائي هجومي مكون من عمرو جمال وسليماني كوليبالي، في ظل معاناة جونيور أجايي من الإصابة بشد في العضلة الخلفية.

وعاد حسام غالي للظهور في قائمة النادي الأهلي بعد شفاءه من الإصابة في العضلة الخلفية خلال الفترة الماضية.

وتتكون قائمة الأهلي من:

حراسة المرمى: شريف إكرامي، محمد الشناوي، أحمد عادل عبد المنعم.

خط الدفاع: أحمد فتحي، سعد سمير، أحمد حجازي، صبري رحيل، محمد هاني، محمد نجيب، حسين السيد.

خط الوسط: حسام غالي، حسام عاشور، عمرو السولية، عبد الله السعيد، أحمد حمودي، ميدو جابر، عمرو بركات، مؤمن زكريا، وليد سليمان.

خط الهجوم: عمرو جمال، سليماني كوليبالي.