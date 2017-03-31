اتحاد الكرة يعلن حكام لقاء الأهلي والداخلية

اتحاد الكرة يعلن حكام مبارتي الأهلي أمام الداخلية والزمالك ضد سموحة

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم عن حكام مبارتي الأهلي أمام الداخلية والزمالك مع سموحة في إطار مباريات الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الداخلية مساء غداً السبت في لقاء مؤجل من الجولة 21، بينما سيلتقي الزمالك مع سموحة في نفس اليوم بالجولة 23 من الدوري المصري.

ومن المقرر أن يقود أمين عمر لقاء الأهلي والداخلية على أن يعاونه الثنائي ضياء السكران وأحمد صلاح، بالإضافة إلى أحمد الدليل كحكم رابع.

أما مباراة الزمالك وسموحة فيقودها محمد الحنفي ويعاونه الثنائي سمير جمال ومحمد محمود لطفي، إلى جانب محمد سلامة الحكم الرابع.

ويتربع الأهلي على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 52 نقطة، بينما يأتي الداخلية في المركز 15 برصيد 16 نقطة.

أما الزمالك فيحتل المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 40 نقطة، في حين يحل سموحة خامساً برصيد 37 نقطة.