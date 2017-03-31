الزمالك يعلن: نحن نادي القرن الحقيقي.. وسنعلق لافتات على جميع البوابات

مرتضى منصور يعلن أن الزمالك هو نادي القرن الحقيقي في افريقيا

أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن أن ناديه يعد هو نادي القرن الحقيقي في القارة الأفريقية عن القرن الماضي.

وشدد منصور في تصريحات على هامش الجمعية العمومية لنادي الزمالك على أن إدارة ناديه ستقوم بتعليق لافاتات على جميع بوابات ومداخل القلعة البيضاء.

وأضاف رئيس الزمالك بأن اللافتات سيكتب عليها عبارة: ” الزمالك نادي القرب الحقيقي “.

وأوضح: ” نحن نادي القرن الحقيقي بدون محسوبية أو مجاملات، وسواء اعترف الاتحاد الأفريقي بذلك أو لم يعترف “.

واختتم مرتضى: ” نجحنا في تحقيق طفرة كبيرة نادي نادي الزمالك على كافة المستويات ومستمرون فيما بدأناه “.

ومن المقرر أن تنعقد الجمعية العمومية لنادي الزمالك مساء اليوم الجمعة لمناقشة ملف انسحاب الفريق من مسابقة الدوري المصري بعد الأزمة التي نشبت بسبب مواجهة مصر المقاصة.