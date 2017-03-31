متعب يغيب عن مران الأهلي

متعب يغيب عن التدريب الجماعي للأهلي استعداداً لملاقاة الداخلية

غاب اللاعب عماد متعب مهاجم النادي الأهلي عن مران فريقه الجماعي مساء اليوم الجمعة في إطار الاستعداد لملاقاة الداخلية في الدوري المصري الممتاز.

وسيلتقي الأهلي مع الداخلية مساء غداً السبت على ملعب السلام في المباراة المؤجلة من الجولة 21 للدوري المصري الممتاز.

ولم يتواجد متعب في مران الأهلي الجماعي حيث اكتفى بخوض تدريبات تأهيل ولياقة في صالة الألعاب البدنية بالقلعة الحمراء.

وجاء غياب متعب عن مران الأهلي الجماعي ليصبح اللاعب خارج حسابات الجهاز الفني للفريق في المباراة المقبلة أمام الداخلية.

وكانت أزمة قد نشبت في الأيام الماضية بعدما أدى عماد متعب بتصريحات أكد خلالها على رفضه للعب لدقائق قليلة في مباريات الأهلي.