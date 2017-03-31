البدري يضع الرتوش الأخيرة لتشكيل الأهلي لمواجهة الداخلية

محاضرة فنية أخيرة للأهلي قبل مواجهة الداخلية

قرر حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي عقد محاضرة فنية للاعبي الفريق قبل انطلاق المباراة التي ستجمعهم مع الداخلية بالدوري المصري.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الداخلية مساء غداً السبت في المباراة المؤجلة من الجولة 21 للدوري المصري الممتاز.

وعقد البدري محاضرة فنية للاعبي الأهلي من أجل وضع الرتوش الأخيرة لتشكيل الفريق في مواجهة الداخلية، وذلك للاستقرار على الجمل الفنية التي ستطبق خلال المباراة.

وكان من المقرر أن ينطلق مران الأهلي في الرابعة من عصر اليوم الجمعة، إلا أنه تأجل بسبب المحاضرة التي عقدها البدري مع اللاعبين.

ومن المقرر أن يعلن حسام البدري عن قائمة الأهلي للمباراة بعد الانتهاء من المران الذي يقام على ملعب مختار التتش مساء الجمعة.