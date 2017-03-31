مرتضى منصور: تعاقدنا مع ستانلي “صعب”

مرتضى منصور: تعاقد الزمالك مع ستانلي الآن أصبح صعب

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك على صعوبة تعاقد ناديه مع ستانلي أوهاويتشي جناح الفريق المعار من صفوف وادي دجلة بصورة نهائية.

وشدد منصور على أن الزمالك ضم ستانلي على سبيل الإعارة واتفق مع وادي دجلة على شراءه مقابل مليون و500 ألف دولار، وذلك قبل إتخاذ قرار تعويم العملية المصرية.

وأشار رئيس الزمالك إلى أنه في تلك الفترة كانت الصفقة ستكلف الزمالك ما يقارب 10 ملايين جنية، وهو ما اختلف في الفترة الحالية.

وأضاف رئيس الزمالك: ” بعد قرار التعويم، فإن التعاقد مع ستانلي سيكلف الزمالك 30 مليون جنية بحسب ما تم الاتفاق عليه مع إدارة دجلة “.

واختتم: ” دفع مليون و500 ألف دولار في ظل سعر الصرف الحالي أصبح أمر صعب تنفيذه، لن نستطيع التعاقد مع ستانلي بهذا المبلغ حالياً “.