الأهلي يدرس إقامة حفل بمناسبة مرور 110 عام على تأسيسه

إدارة الأهلي تفكر في إقامة حفل كبير بمناسبة العيد 110 على التأسيس

يدرس مجلس إدارة النادي الأهلي إقامة حفل خلال شهر أبريل القادم بمناسبة مرور 110 عام على تأسيس القلعة الحمراء.

وتفكر إدارة الأهلي برئاسة محمود طاهر في إقامة حفل يوم 24 أبريل الجاري بمناسبة مرور عام جديد على تأسيس القلعة الحمراء.

وجاءت دراسة الأهلي بناء على طلب من عدد من أعضاء مجلس إدارة النادي، حيث يرغبون في إقامة حفل يقوم بإحيائه عدد من المطربين.

كما ترغب إدارة الأهلي في إقامة عدد من الندوات داخل الفروع الثلاثة للقلعة الحمراء للحديث عن تاريخ النادي والبطولات التي حققها.

الجدير بالذكر أن الأهلي سبق وأن أقام عدد من الاحتفالات من قبل بمناسبة تأسيسه والذي جاء يوم 24 أبريل عام 1907.