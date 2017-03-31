مرتضى منصور: سأرحل عن الزمالك في حالة واحدة

مرتضى منصور: لو أرادت الجمعية العمومية للزمالك رحيل سأرحل

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك على أنه سيرحل عن القلعة البيضاء في حال طلب الجمعية العمومية للقلعة البيضاء رحيله.

وأشار مرتضى منصور في تصريحات على هامش إنعقاد الجمعية العمومية للزمالك إلى أنه نجح في تطوير نادي الزمالك بشكل لم يحدث من قبل.

وقال رئيس الزمالك: “سأرحل عن النادي إذا طلبت الجمعية العمومية للنادي ذلك، وهي الحالية الوحيدة التي ستشهد رحيلي عن القلعة البيضاء “.

وأكمل: ” نادي الزمالك اصبح عالمياً تحت قيادتي، طورت من المنشآت بالإضافة إلى تطوير جميع الفرق التي أصبحت تنافس على البطولات بقوة “.

واختتم: ” الزمالك كان مديوناً في عهد ممدوح عباس، ولكن الآن أصبح لدينا فائض في الميزانية يقدر بـ23 مليون جنية “.