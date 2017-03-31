الزمالك يعلن موعد وصول مدربه الجديد

مرتضى منصور: إيناسيو سيصل القاهرة مساء السبت

أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن موعد وصول أجوستو إيناسيو المدير الفني الجديد لفريقه بعدما تم الاتفاق معه مؤخراً.

وسبق لمرتضى منصور أن أعلن عن تولي إيناسيو لمهمة الإدارة الفنية لنادي الزمالك ليكون خلفاً لمحمد حلمي المدير الفني الحالي للفريق.

وأشار منصور إلى أن إيناسيو سيصل إلى القارهرة مساء غداً السبت من أجل الاستعداد لقيادة تدريبات ومباريات الزمالك في الفترة المقبلة.

وكان مرتضى منصور قد أكد على أن إيناسيو سيتقاضى ما يقارب 700 ألف جنية مصري شهرياً -أو ما يعادله بالدولار- في ظل الاتفاق المبرم بين الطرفين.

ويستعد الزمالك حالياً لخوض مواجهته أمام سموحة في الدوري المصري الممتاز التي ستقام غداً السبت على ملعب برج العرب بالأسكندرية.