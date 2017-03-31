الأهلي يكشف حقيقة انسحابه من صفقة عمرو مرعي

الأهلي يتمسك بحقه في ضم عمرو مرعي

نفى مصدر داخل النادي الأهلي ما تردد في الآونة الأخيرة حول انسحاب الأهلي من صفقة عمرو مرعي مهاجم فريق إنبي.

وأكد المصدر أن الأهلي من حقه التفاوض مع أي لاعب في أي فريق بشرط رغبة اللاعب في الانضمام للقلعة الحمراء وبموافقة ناديه في حالة نيته الاستغناء عنه.

وأشار المصدر أن الأهلي دائمًا ما يسعى وراء بناء صفوفه بأفضل الصفقات من أجل المنافسة على كافة البطولات التي يشارك فيها من أجل للتتويج بها.

وترددت أنباء قوية خلال الفترة الأخيرة تشير إلى أن محمود طاهر يتحفظ على صفقة عمرو مرعي ويفكر في الانسحاب منها خشية الاصطدام برئيس الزمالك وتوتر العلاقات مرة أخرى

وأوضح المصدر أن الأهلي دائمًا ما يدخل في صراع مع الأندية على ضم اللاعبين والتاريخ يشهد أن الصراع مستمر وسيظل موجود ما دام في إطاره المشروع أمام الجميع.

وأكد المصدر أن الأهلي لن ينسحب من صفقة عمرو مرعي إلا في حالة إعلان اللاعب نفسه رغبته في عدم ارتداء قميص القلعة الحمراء.