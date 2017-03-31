البدري مستاء من جدو الصغير وفرصة أخيرة لنهاية الموسم

البدري يطالب حمدي زكي باستغلال الفرصة كأحمد الشيخ

أبدى حسام البدري المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي عدم رضاه التام عن المستوى الذي يقدمه محمد حمدي زكي لاعب الفريق المعار لصفوف إنبي خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.

وأكد مصدر داخل الجهاز الفني للأهلي أن البدري سيمنح اللاعب فرصة حتى نهاية مدة إعارته مع إنبي والتي تنتهي مع نهاية الموسم الجاري من أجل إثبات ذاته والعودة إلى الفريق أو الاستغناء عنه.

وأشار المصدر إلى أن البدري يتمنى أن يقدم اللاعب مستوى جيد في المباريات المقبلة واستغلال الفرصة مثلما فعل أحمد الشيخ لاعب الفريق المعار للمقاصة.

وشدد المصدر على أن البدري سعيد للغاية بالمستوى الذي يقدمه أحمد الشيخ والثقة التي يكتسبها من مباراة لأخرى والتي أثبتت أحقيته في التواجد داخل التشكيل الأساسي للأهلي الفترة المقبلة.

واختتم المصدر أنه في حالة استمرار هبوط مستوى محمد حمدي زكي مع إنبي سيقوم الأهلي بإدخاله في صفقة تبادلية.

يذكر أن الأهلي يستعد لخوض مباراة مهمة غدًا السبت أمام الداخلية ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري الممتاز.