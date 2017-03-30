تفاصيل إتفاق الأهلي مع وادي دجلة على ضم محمود علاء

الأهلي ينهي اتفاقه مع وادي دجلة

أنهى مسئولو النادي الأهلي إتفاقهم مع نادي وادي دجلة من أجل ضم مدافع الفريق محمود علاء خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وعلم “أخبار الأهلي” من مصدر مسئول في الأهلي إنهاء النادي لصفقة التعاقد مع محمود علاء مدافع وادي دجلة عقب نهاية الموسم.

6 مليون جنيه قيمة صفقة انتقال محمود علاء للأهلي

وأكد المصدر أن صفقة محمود علاء مدافع وادي دجلة ستكلف خزينة النادي الأهلي 6 مليون جنيه يحصل عليها الفريق الدجلاوي.

كما يحصل فريق دجلة على لاعب من النادي الأهلي على سبيل الإعارة في نهاية الموسم الجاري، يتم تحديده عقب انتهاء مباريات الموسم.