مفاجأت في قائمة الزمالك لمباراة سموحة

18 لاعباً في قائمة الزمالك لمباراة سموحة

كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادةمحمد حلمي عن قائمة الفارس الأبيض للفريق التي تستعد لمواجهة سموحة بالدوري الممتاز يوم السبت المقبل في إطار منافسات الجولة الـ23 بالدوري الممتاز.

وضم محمد حلمي 18 لاعباً وهم:

حراسة المرمى: محمود جنش وعمر صلاح

خط الدفاع: أسامة إبراهيم وعلي جبر وإسلام جمال وشوقي السعيد وأحمد أبو الفتوح

خط الوسط: طارق حامد وأحمد توفيق ومحمود دونجا ومعروف يوسف ومحمد إبراهيم وأحمد رفعت ومصطفى فتحي وأيمن حفني

خط الهجوم: باسم مرسي وستانلي وحسام باولو

شيكابالا خارج قائمة الزمالك لمباراة سموحة

بينما، يغيب عن الفريق كلا من، محمد مجدي وإبراهيم صلاح للإصابة وأحمد الشناوي ومحمد مسعد وعلي فتحي، وصلاح ريكو ومحمد ناصف ومحمود عبد الرازق شيكابالا ومحمود حمدي الونش وأحمد جعفر ومايوكا وحسني فتحي لعدم الجاهزية.