مرتضى منصور: البرتغالي إيناسيو مدرباً للزمالك وراتبه بالجنيه المصري

مرتضى منصور يكشف تفاصيل جديدة في ملف المدرب الأجنبي

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن تفاصيل جديدة في ملف المدير الفني الأجنبي الجديد للفريق، خلفاً لمحمد حلمي.

وأكد مرتضى منصور أن الزمالك تعاقد مع المدرب البرتغالي أوجوستو إيناسيو لتدريب الفريق خلفاً لمحمد حلمي هذا الموسم.

مرتضى: إيناسيو مدرباً للزمالك

وأوضح رئيس القلعة البيضاء أن النادي توصل لإتفاق نهائي مع المدرب البرتغالي والذي سيقود الفريق بالإضافة لاثنين مساعدين له.

وأضاف مرتضى بأن النادي اتفق مع البرتغالي إيناسيو على حصوله على راتبه بالجنيه المصري، حيث سيحصل على 700 ألف جنيه.