أخبار سارة في الأهلي قبل لقاء الداخلية

الأهلي يتلقى أنباء سارة قبل لقاء الداخلية

تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة حسام البدري، خبراً ساراً قبل مباراة الفريق أمام الداخلية بالدوري.

ويلتقي الأهلي مع نظيره الداخلية في إطار منافسات المباراة المؤجلة من الجولة الـ21 بالدوري الممتاز والمقررة يوم السبت المقبل.

أكرم توفيق جاهز لمباراة الداخلية

وأصبح أكرم توفيق لاعب خط وسط النادي الأهلي جاهزاً للمشاركة في مباراة الفريق المقبلة أمام الداخلية.

وتعافى أكرم توفيق من حالة الإجهاد التي كان يعاني منها في اليومين الماضيين، حيث شارك اللاعب في مران الفريق الجماعي اليوم وبات جاهزاً للمشاركة في المباراة.

وكان توفيق قد غبا عن التدريبات الجماعية للمارد الأحمر مؤخراً بسبب الإجهاد الذي كان يعاني منه الفريق.