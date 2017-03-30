على خطى مصر..السعودية تقاضي بي إن سبورت بسبب حقوق البث

تحرك سعودي ضد قناة بي إن سبورت

فتحت مصر الباب أمام الدول المتضررة من احتكار قناة بي إن سبورت بنقل مباريات التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم، من أجل تقديم شكاوي ضد القناة القطرية.

مجلس المنافسة السعودي ينوي مقاضاة قنوات بي إن سبورت وشركة لاجارديير الفرنسي بسبب حقوق البث الخاصة بتصفيات أسيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا.

السعودية ترفض احتكار بي إن سبورت لتصفيات أسيا المؤهلة للمونديال

ويستعد المسئولون السعوديون للتحرك ضد القناة القطرية بسبب رفضهم احتكار مباريات المنتخب السعودي في التصفيات، حيث يروا أنه من حق القنوات السعودية ان تذيع مباريات الأخضر في التصفيات.

وكانت مصر وجهاز حماية المستهلك بها كان أول من تحرك ضد القناة القطرية والشركة الفرنسية، حيث اتهموا عيسى حياتو رئيس الاتحاد الإفريقي السابق بالفساد والحصول على عمولات ورشاوي بمنح الشركة الفرنسية حقوق البث دون عقد مزايدة علنية وشفافة.