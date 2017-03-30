مفاجأت في تشكيلة الأهلي أمام الداخلية

البدري يستقر على تشكيلة الأهلي أمام الداخلية

استقر الجهاز الفنى للفريق الأول بالنادى الأهلى بقيادة حسام البدرى، على التشكيل المنتظر لمباراته أمام فريق الداخلية المقررة السبت المقبل، ضمن مؤجلات الجولة الـ21 من الدوري المصري الممتاز.

والمنتظر أن تشهد تشكيلة الأهلي عدة مفاجأت، حيث يدرس البدري الدفع بالثلاثي أحمد حمودي وصبري رحيل وميدو جابر في التشكيلة الأساسية.

حمودي ورحيل وميدو جابر في التشكيلة الأساسية أمام الداخلية

وجاء التشكيل المتوقع للأحمر كالتالى :

حراسة المرمى : شريف إكرامى

خط الدفاع : سعد سمير ، احمد حجازى ، صبرى رحيل ، احمد فتحى .

خط الوسط : عاشور ، السوليه ، عبدالله السعيد ، ميدو جابر ، احمد حمودى .

خط الهجوم :عمرو جمال .