الأهلي يدرس الإنسحاب من كأس مصر

الغرامات تدفع الأهلي للانسحاب من كأس مصر

يدرس مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود طاهر، الإنسحاب من بطولة كأس مصر لكرة القدم للموسم الحالي 2016 – 2017.

ويفكر مسئولو الأهلي في الإنسحاب من بطولة كأس مصر بسبب الغرامات التي ستوقع على النادي بسبب عدم ارتداؤه اعلانات راعي المسابقة على قميصه.

وتصل العقوبات المتوقع فرضها على النادي الأهلي حال تأهل الأهلي إلى المباراة النهائية 3 مليون جنيه.

عودة محمود طاهر تحسم مصير استمرار الأهلي في كأس مصر

وتنتظر إدارة القلعة الحمراء عودة محمود طاهر رئيس النادي من لندن وإنهاء رحلته العلاجية، من أجل اتخاذ القرار النهائي في الأزمة.