هدف عالمي لـ«كوليبالي» بضربة مقصية في مران الأهلي

كوليبالي يواصل التأهل مع الأهلي

تألق المهاجم الإيفواري سوليماني كوليبالي نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق اليوم استعداداً لمباراة الداخلية.

وأحرز كوليبالي هدف عالمي في مران النادي الأهلي على ملعب مختار التتش بضربة مقصية رائعة .

إشادة كبيرة من كوليبالي في مران الأهلي

ونال كوليبالي إشادة كبيرة من الجهاز الفني واللاعبين عقب إحرازه الهدف، والذين هنئوا اللاعب بشدة على تألقه.

وكان كوليبالي قد تألق أيضاً في المباراة الودية التي خاضها الفريق مؤخراً أمام سكر الحوامدية.