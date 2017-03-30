الفيفا يزف بشرى لمصر..إفريقيا تحصد 9 مقاعد في مونديال 2026

الفيفا يعلن عن توزيع قرعة مونديال 2026

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عن توزيع المنتخبات قبل القرعة الجديدة لمنافسات بطولة كأس العالم 2026 اليوم الخميس بشكل مبدئي، بناء على توصية من مجلس كونجرس الفيفا.

الفيفا يزيد مقاعد إفريقيا في مونديال 2026

وحصلت قارة أوروبا على 16 مقعد، بينما حصلت القارة الأسيوية على 8 مقاعد، في حين تم زيادة حصة إفريقيا بالحصول على 9 مقاعد.

أما قارة أمريكا الجنوبية فقد حصلت على 6 مقاعد ومثلها حصلت قارة أمريكا الشمالية، بينما حصلت أوقيانوسيا على مقعد وحيد.

في نفس الوقت، سيتم اختيار مقعدين من الملحق الذي سيجمع منتخبات من كل القارات في بطولة مصغرة تقام في البلد المستضيف لمونديال 2026.

ومن المنتظر أن يتم اعتماد هذا التوزيع بشكل رسمي في كونغرس الاتحاد الدولي “فيفا” خلال شهر مايو المقبل.