تدريبات الأهلي اليوم.. معلول يعود وأجاي يواصل التأهيل

اخبار مران الأهلي.. اختبار طبي لمعلول غدًا

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الخميس تدريباته اليومية تحت قيادة حسام البدري على ملعب مختار التتش في مقر النادي الأهلي بالجزيرة.

وشهدت تدريبات الأهلي اليوم انتظام علي معلول الظهير الأيسر للفريق في المران بعد عودته من تونس عقب المشاركة مع منتخب بلاده في المباراتين الوديتين لنسور قرطاج.

وكان معلول قد انضم إلى معسكر منتخب بلاده عقب عودة بعثة الأهلي من جنوب إفريقيا مباشرة والتي خاضت لقاء الإياب أمام بيدفيست.

ومن المقرر خضوع اللاعب لاختبار طبي خلال مران غدا لتحديد جاهزيته للقاء الداخلية.

من ناحية أخرى واصل النيجيري جونيور أجايي مهاجم الفريق التأهيل تحت إشراف التونسي أنيس الشعلالي مدرب الأحمال بالفريق.

يعانى أجايي من تمزق بالعضلة الخلفية والتي غاب على إثرها عن تدريبات الأهلي خلال الفترة الماضية.

وكان أجايي قد تعرض لتلك الإصابة في مباراة الأهلي أمام بيدفيست الجنوب إفريقي في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا والتي أقيمت في القاهرة على ملعب السلام.

ويستعد الأهلي لمواجهة الداخلية السبت المقبل ضمن مؤجلات الجولة الـ21 من الدوري المصري الممتاز.