تفاصيل الجلسة الخاصة بين علاء ميهوب وأحمد فتحي

ميهوب يتدخل لحل أزمة أحمد فتحي

حرص علاء ميهوب رئيس اللجنة الفنية بالنادي الأهلي على عقد جلسة مع أحمد فتحي الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء.

وشهد ملعب التتش في مقر القلعة الحمراء بالجزيرة جلسة خاصة بين ميهوب وأحمد فتحي قبل انطلاق مران الفريق اليوم الخميس.

وفتح ميهوب خلال الجلسة التي عقدها مع فتحي ملف الأزمة التي نشبت خلال الفترة الأخيرة بينه وبين سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالقلعة الحمراء.

وأكد ميهوب لفتحي أنه أخطأ في تصريحاته التي كانت متسرعة في معسكر المنتخب ضد مدير الكرة في القلعة الحمراء.

وأشار ميهوب إلى أن مبادئ الأهلي لا تسمح لأي لاعب التعدي في حق مدير الكرة أو الجهاز الفني للفريق.

وكان اللاعب قد أكد أنه تلقى عرض رسمي خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة من الدوري السعودي الأمر الذي أكده خلال تصريحاته التلفزيونية موجهًا انتقادات لمدير الكرة الذي أنكر الأمر.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة مهمة أمام نظيره الداخلية بعد غد السبت ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري الممتاز.