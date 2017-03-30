البرتغالي «إيناسيو» على أبواب تدريب الزمالك

الزمالك يحسم ملف المدرب الأجبني

حسم مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، ملف المدير الفني الأجنبي للفريق خلفاً لمحمد حلمي.

واستقر مسئولو الزمالك على اختيار المدرب البرتغالي أوجستو إيناسيو لخلافة محمد حلمي في تدريب الزمالك.

إيناسيو يرسل جواز سفره لمسئولي الزمالك

وأرسل المدرب البرتغالي جوازه سفره هو ومساعدين لإدارة القلعة البيضاء من أجل إنهاء إجراءات وصوله إلى مصر وحجز تذاكر الطيران.

وكان الفرنسي جريس المرشح الأبرز لتولي تدريب الزمالك، إلا أن طلباته المادية أبعدته عن منصب المدير الفني للزمالك.