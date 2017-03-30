معلول ينتظم في تدريبات الأهلي

معلول يظهر في مران الأهلي

ظهر الظهير الدولي التونسي علي معلول، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق اليوم الخميس على ملعب مختار التتش.

وانتظم علي معلول لاعب الأهلي في مران الفريق اليوم بعد العودة للقاهرة قادماً من معسكر منتخب تونس عقب خوض مباراة ودية أمام منتخب المغرب.

اختبار طبي لمعلول في مران الأهلي

ويخضع المدافع التونسي لاختبار طبي خلال مران الغد للوقوف على جاهزيته لمباراة الداخلية.

وكان معلول قد انضم إلى معسكر منتخب بلاده عقب عودة بعثة الأهلي من جنوب إفريقيا بعد مواجهة بيدفيست.

ويستعد الأهلي لمواجهة الداخلية، السبت المقبل، ضمن مؤجلات الجولة الـ21 من الدوري المصري الممتاز.