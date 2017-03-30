أجاي يواصل التأهيل في تدريبات الأهلي

أجاي يسابق الزمن للتعاف يمن إصابة العضلة الخلفية

يسابق النيجيري جونيور أجاي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الزمن من أجل التعافي من إصابة التمزق في العضلة الخلفية.

تدريبات تأهيلية لأجاي في مران الأهلي

وواصل أجاى مهاجم الأهلى خوضه التدريبات التأهيلية في مران الفريق اليوم تحت اشراف التونسى أنيس الشعلالي مدرب الاحمال التونسي.

وغاب أجاي عن مباريات الأهلي الماضية بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة بيدفيست الجنوب إفريقي.

ويستعد الأهلى لمباراة الداخليه والمقرر اقامتها السبت المقبل على ملعب السلام فى اطار الجولة الـ٢١ من الدورى الممتاز.