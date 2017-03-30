مصر المقاصة يخطط لخطف نجم ثالث من الأهلي

إدارة المقاصة تفاوض حسين السيد

يخطط مسئولو مصر المقاصة لخطف لاعب جديد من الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان مسئولو مصر المقاصة قد طلبوا في وقت سابق التعاقد مع الثنائي أحمد الشيخ المعار للفريق حاليًا وميدو جابر لاعب الفريق السابق المنضم للأهلي مطلع الموسم الجاري.

وشهدت الفترة الأخيرة جس نبض من جانب إدارة المقاصة مع حسين السيد الظهير الأيسر للأهلي من أجل الحصول على خدماته خلال الفترة المقبلة.

ويسعى المقاصة لاستغلال عدم مشاركة اللاعب في المباريات بشكل مستمر من أجل التعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويتواجد حسين السيد بشكل مستمر على مقاعد بدلاء الأهلي كبديل للتونسي علي معلول قبل أن يظهر في عدة مباريات متتالية حتى أن عاد مرة أخرى لمقاعد البدلاء.

ورفض اللاعب حسم العرض المقدم له من جانب المقاصة حيث قرر تأجيل البت فيه حتى نهاية الموسم حتى لا يؤثر العرض على تركيزه مع المارد الأحمر.