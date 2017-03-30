الأهلي يعترض على مكافأة كأس مصر

الأهلي يرسل اعتراض رسمي على مكافأة كأس مصر

أرسل النادي الأهلي خطاباً رسمياً لاتحاد الكرة المصري أبدى خلاله اعتراضه على لائحة مكافآت مسابقة كأس مصر التي أرسلت للقلعة الحمراء خلال الأيام الماضية.

وأرسل اتحاد الكرة المصري اللائحة الخاصة بالمكافآت بعد انتهاء مباريات دور الـ16 لمسابقة كأس مصر، وهو ما أدى لاعتراض القلعة الحمراء.

وشدد شيرين شمس الدين المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري على أنه كان من المفترض أن ترسل اللائحة إلى الأندية قبل انطلاق منافسات البطولة.

وأوضح شمس أن الغرامات التي وضعها اتحاد الكرة تصل إلى ضعف مكافأت الفوز بالبطولة، وهو ما أدى إلى ارسال الاعتراض للجبلاية.

الجدير بالذكر أن الأهلي نجح في التأهل إلى دور الثمانية من مسابقة كأس مصر بعد تغلبه على فريق الداخلية ليلتقي فريق وادي دجلة في اللقاء القادم.