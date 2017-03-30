باسم مرسي يعلن جاهزيته لمواجهة الزمالك وسموحة

باسم مرسي يشارك في تدريبات الزمالك بصورة طبيعية

أعلن اللاعب باسم مرسي مهاجم نادي الزمالك عن جاهزيته لخوض المباراة المقبلة لفريقه أمام سموحة في إطار مباريات الدوري المصري الممتاز.

وسيلتقي الزمالك مع سموحة مساء السبت القادم، وذلك بناء على قرار من اتحاد الكرة المصري على الرغم من إعلان الفريق الأبيض لانسحابه من الدوري.

وكان باسم مرسي قد تعرض للإصابة بكدمة في الظهر خلال تدريب الفريق مساء أمس الأربعاء، مما أدى لوجود شكوك حول عدم قدرته على المشاركة في المباراة.

إلا أن اللاعب ظهر في تدريبات الفريق صباح اليوم الخميس بصورة طبيعية ليعلن عن جاهزيته للتواجد في المباراة والدخول في معسكرها بداية من غداً الجمعة.

وتواجد اللاعب محمود عبد الرحيم “جنش” حارس مرمى الزمالك في التدريبات، حيث حضر متأخراً مما أدى لأداءه تدريبات منفردة قبل أن ينخرط في المران الجماعي.